Das Streiflicht

(SZ) Während der 208. Sitzung des Deutschen Bundestags am Donnerstag, dem 20. März 1980, speiste der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herbert Wehner, einen Neologismus in den deutschen Sprachschatz ein, dessen Rätselhaftigkeit mit seiner Putzigkeit gleichauf liegt: Düffel-Doffel. Gemeint war damit Helmut Kohl, der Wehners etwas sentimentale Ausführungen zu dessen verlorener Heimat, dem Freistaat Sachsen, mit sogenanntem Gefeixe unterbrochen hatte. "Nun lassen Sie mich doch einmal ausreden. Sie Düffel-Doffel da!", so steht der Satz im Sitzungsprotokoll, ergänzt mit dem eingeklammerten Kommentar: "Heiterkeit bei der SPD und der FDP - Lachen bei der CDU/CSU." Nun ist das mehr als vierzig Jahre her, Premiumredner wie Wehner sind lange ausgestorben, und die Heiterkeit, die quer durch die Fraktionen gereicht wird, hat vor dem Ernst der Lage keine rechte Möglichkeit, sich zu entfalten. Heute hören sich Bundestagsreden, überhaupt Reden von Politikern, entweder wie Gutachtervorträge an oder sie klingen wie Morgenappelle auf Kasernenhöfen, die auf eine Visite von Anton Hofreiter oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann einstimmen sollen. Manchmal klingen sie auch wie wunderliche Gesänge, dann spricht meistens Karl Lauterbach.