Das Streiflicht

In der Schule wird der Faust kaum noch durchgenommen. Das ist schon deshalb schade, weil wir jetzt nicht wissen, wo wir unsere Zitate herbekommen sollen.

(SZ) Wenn die Zeitläufte mal wieder besonders anstrengend sind, dann möchte man sich für einen Moment ins Weimar zu Anfang des 19. Jahrhunderts versetzen lassen. Allein der Gedanke an diesen Ort besänftigt schon die strapazierten Nerven, und nun werden noch zwei Herren dazu imaginiert. Es ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass es sich um zwei recht gescheite Herren handelt. Gelassen wie fokussiert schreiten sie dahin, Fußgänger der Luft, hätte Ionesco sie vielleicht genannt. Die beiden Herren sind von ihrem Denkmal herabgestiegen, gerade gehen sie vorbei, man hört Goethe murmeln: "Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an." Schiller, kurz aufschauend, das Gesicht der Sonne zugewandt: "Der kluge Mann baut vor!" Goethe kurz irritiert, aber sich schnell sammelnd: "Der saubern Herren Pfuscherei ist, merk ich, schon bei Euch Maxime." Und Schiller, ohne zu zögern: "Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt." Goethe als kluger wie braver Mann mustergültig parierend: "Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich auch endlich Taten sehn." Sonnenuntergang. Abspann.