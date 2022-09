Das Streiflicht

(SZ) Mein Gott, Robert Habeck - was ist bloß los mit ihm? Gestern noch der beifallumrauschte Universalspezialist, der die Welt nicht nur zu erklären, sondern auch zu retten vermag, und heute der verspottete Unglücksbär, der von einem Fettnapf in den nächsten tapst. Gasumlage, Atomkraft, das Bäckereihandwerk, all das und vieles mehr fliegt ihm derzeit um die Ohren, und wenn dann noch die Opposition, die auch keinen Plan hat, auf diesen aber pocht, sämtliche Häme-Vorratsspeicher über ihn entleert, kann selbst einem Teddy Cool wie Habeck schon mal ein unbedachter Satz herausrutschen. "Sind wir denn hier im Fußballstadion?", schnauzte er im Bundestag der "Muss-weg-Opposition" (Habeck) entgegen, und das war nicht als Frage gemeint, die man mit "Nein" oder "Ja" oder "Da müssen wir erst mal einen Ausschuss einberufen" beantworten kann. Es war eine rhetorische Frage, eine, die Merz und anderen Die-Umlage-muss-weg-Rufern signalisieren sollte: Ihr führt euch auf wie Hooligans in der Südkurve: laut, gehässig und unfähig zum gepflegten politischen Diskurs.