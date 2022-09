Das Streiflicht

Scholz war noch niemals in New York? Was ist daran so schlimm?Und warum muss jeder heute überall gewesen sein?

(SZ) Olaf Scholz ist ein Mann, mit dem sich nicht viele Leute vergleichen können. Wer kann schon auf einem Get-together fallen lassen, dass man bereits als Erster Bürgermeister von Hamburg, als Bundesfinanzminister und beinahe als SPD-Vorsitzender gearbeitet habe? Und das ist noch nicht alles. Weil Scholz die Unauffälligkeit zu seinem Markenzeichen gemacht hat, könnte der Gesprächspartner nachfragen: Und was machen Sie jetzt so? Kenne ich Sie vielleicht vom Fernsehen? Und da würde Scholz vielleicht leise sagen: Ich bin derzeit viel als Bundeskanzler unterwegs. Nein, nein, da können nicht viele Leute mithalten. Allerdings gab es bis zur Rede von Scholz vor den Vereinten Nationen diesen einen Minuspunkt, den viele Menschen ebenfalls wie eine Schande in ihrer eigenen Bio mit sich tragen: Olaf Scholz war bis dahin noch nie in New York gewesen. Muss sich jetzt Deutschland, also "wir", wie die Bild schreiben würde, als "Wir-sind-auch-nur-Loser-Bundeskanzler" schämen?