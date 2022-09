(SZ) Anfang der Achtzigerjahre brachte der seinerzeit so unerschrockene, unermüdliche und unbestechliche Eckhard Henscheid einen kleinen medienkritischen Roman mit dem Titel "Beim Fressen beim Fernsehen fällt der Vater dem Kartoffel aus dem Maul" heraus. Es geht in diesem rasant wütenden literarischen Kleinod um die Verabschiedung der familiären Gemeinsamkeit zugunsten der Vereinsamung vor der Glotze, also zum Beispiel: "Früher ruhte Segen über allem und der Familie. Und heute? Nicht gut. Der Kriminalfilm ist zu wichtig und allesentscheidend geworden, ja, der Fernsehapparat ist der Hausgötze." Nun merkt man dieser starken Prosa nicht mehr nur die Stärke, sondern bereits eine gewisse Welke an, denn der Fernsehapparat ist ja inzwischen in verschiedenen kleinformatigen Apparaten aufgegangen, die da wären: Notebook, iPhone und Tablet. Aber die Grundannahme, dass das Fernsehen oder, wie Henscheid schreibt, "der Fernseh" vom Teufel zusammengezimmert wurde, gilt nach wie vor. Sie gilt vor allem dann, wenn ein Medienkenner und Medienbenutzer wie der Schriftsteller Ken Follett einen klugen Satz zum Fernseh sagt, und zwar in der Augsburger Allgemeinen, die ihn interviewt hat.