Das Streiflicht

(SZ) In diesen Tagen sind in München Menschen zu beobachten, die aussehen wie Schiffbrüchige, die nach Jahren auf einer einsamen Insel gerettet wurden. Noch steht ihnen der Schrecken ins Gesicht geschrieben, das Grauen der Verlassenheit und der Entbehrungen; gleichzeitig aber blitzt eine ins Euphorische schießende Vorfreude auf, denn es wartet ein Leben in Saus und Braus. Sie alle wissen: Das Oktoberfest ist zurück. Und hätten sie jemals von Wolf Biermann gehört, dann sängen die Geretteten: "Jetzt wird mir leicht, das Dunkel weicht." Zwei Jahre hatte die Wiesn eine Corona-Auszeit genommen, gefühlt dauerte sie ein Jahrhundert. Zwar gibt es das Virus noch immer, aber es hat seinen Schrecken verloren, zumindest in München. Im Festzelt, so die allgemeine Überzeugung, wirkt die Mischung aus Bierdunst, Brathendlfett und Menschenschweiß wie ein Desinfektionsmittel. Das Virus kann darin ebenso wenig überleben wie Fische in der Oder.