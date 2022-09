Das Streiflicht

(SZ) Bislang gab es wenig Anlass, darüber nachzudenken, was Charles III., König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, und ein Herr namens Bruno, der als HB-Männchen bekannt geworden ist, gemeinsam haben. Herkunft und Wohnumgebung der beiden unterscheiden sich ebenso gravierend wie ihre Klamotten. Und während Bruno seit dem Verbot der Zigarettenwerbung im Fernsehen ein kümmerliches Dasein auf Filmschnipsel-Plattformen fristet, ist nun aus Prinz Charles ein Monarch geworden. Menschlich umso erfreulicher, dass es nur eines Füllfederhalters bedurfte, um die beiden unterschiedlichen Charaktere zu Brüdern bei der Revolution gegen die Herrschaft der Gegenstände zu machen. "Gott, ich hasse das", war Charles III. bei seinem Besuch in Nordirland entfahren, weil der Füllfederhalter Tinte verspritzte, anstatt sie mit blaublütiger Grandezza ins Gästebuch von Hillsborough Castle zu setzen. So ein Satz ist für einen König eine Emotionsexplosion. Für Bruno wäre das nicht mehr als ein gelangweilter Stoßseufzer vor dem Abheben in die Stratosphäre.