In allen Ländern wird mittags ein Stündchen geschlafen. Nur in Deutschland sind alle stolz darauf, stets wach zu sein. Das muss sich ändern.

(SZ) Wer die ganze Nacht durchgeschlafen hat, dem steht doch wohl ein kurzes Nickerchen im Tagesverlauf zu. Am bestens mittags, wenn die berüchtigte Kantinenschwere einsetzt und eine Phase der Fokussierungsschwäche hervorruft. Freilich sind dem Körper am Tag mehrere sogenannte Tiefs eigen, die eigentlich gebieterisch nach ein wenig Ruhe verlangen. Da wären - um nur die wichtigsten zu nennen - das Morgentief, das sich von sieben bis zehn Uhr hinziehen kann, besagte bleierne Mittagsmüdigkeit sowie ein ab etwa 16 Uhr einsetzender Zustand wachsender Ermattung, dem viele Betroffene in ihrer Verzweiflung mit Prosecco zu begegnen versuchen, mit durchwachsenem Erfolg. Zur Morgenmüdigkeit, die bisweilen dazu führt, dass sich nicht konzentrieren Könnenden die Augenlider zufallen, während der Vorgesetzte gerade über große Fragen unserer Epoche doziert, wäre noch anzumerken, dass junge Mütter überdurchschnittlich gefährdet sind. Mehr noch, man muss es leider sagen, als junge Väter. Empirisch ist das darauf zurückzuführen, dass ein gewisser Typ Vater trotz aller zuvor abgelegten Schwüre zur fairen Arbeitsteilung die Nacht mit schreiendem Baby aufs Friedlichste durchgeschnarcht hat.