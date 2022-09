Das Streiflicht

(SZ) Sören Pellmann, Linken-Politiker aus Leipzig, stand am Montag auf dem Augustusplatz und sagte der zornigen Menge, der russische Angriffskrieg habe zwar dazu beigetragen, dass Gas und Strom teurer geworden sind. Aber Pellmann wäre ein schlechter Parteigenosse der Linken, wenn er nicht auch gesagt hätte, viele der Probleme seien "durch die Bundesregierung hausgemacht". Wir fangen jetzt nicht an, die klassische Marktplatz-Rhetorik von Politikern auf ihre stilistische Stimmigkeit hin abzuhorchen. Aber wenn etwas hausgemacht ist, dann ist es nicht durch, sondern von jemandem hausgemacht. Die Grützwurst, die Rhabarber-Marmelade, der Kartoffelschnaps und das Entenragout, all diese nahrhaften Scheußlichkeiten sind nicht durch, sondern von der Oma gemacht, und weil die Oma die meiste Zeit im Haus und dort vor allem in der Küche verbracht hat, gilt die Oma als Stellvertreterin des Hauswesens. Viele Großmütter sind sogar in dem Haus geboren, wenn nicht gezeugt worden, und man begibt sich einigermaßen gefahrlos an den Rand des Sagbaren, wenn man behauptet, dass auch die Oma hausgemacht ist.