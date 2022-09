Das Streiflicht

(SZ) Mit dem Sprachgefühl ist das so eine Sache. Wenn einem, der sich ganz gut die Schuhe zubinden kann, aber kein Poet ist, ein für seine Verhältnisse origineller Satz auffällt, ist das nicht ungefährlich. Die Gefahr besteht darin, dass der Schnürsenkel-Poet immer wieder Zuflucht zu dem Satz sucht, wenn er witzig sein will. Ein gutes Beispiel dafür sind Olaf Scholz und der von ihm annektierte Spruch "You'll never walk alone", du wirst niemals alleingelassen. Auch bei der Verkündung des sogenannten dritten Entlastungspakets verwies der Kanzler auf seine Entschlossenheit, niemanden alleinzulassen. Für weniger staatssozialdemokratisch orientierte Menschen kann diese Ankündigung auch wie eine Drohung klingen: kein Schritt ohne Olaf. Gewiss, um mit Scholz'scher Poesieaneignungskraft Roberto Blanco zu paraphrasieren: Ein bisschen Staat muss sein. In schwieriger Lage ist auch etwas mehr Staat durchaus okay. Allerdings gilt zu bedenken, was Robert Habeck, der Chefpoet dieser ganz und gar unlyrischen Regierung, zu überzogenen Erwartungen in Sachen Geldverteilung gesagt hat: Kriegst du nicht, Alter.