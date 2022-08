Das Streiflicht

Christoph Maria Herbst hat Bankkaufmann gelernt. Wie haben der Mann und der Beruf sich so vergreifen können?

(SZ) Das ZDF zeigt demnächst den Film "Lehrer kann jeder", wozu dessen Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst passenderweise sagte, er habe auf Wunsch der Eltern einst den Beruf des Bankkaufmanns erlernt. Dass er die Flinte ins Korn geworfen hat, mag die Deutsche Bank, bei der er arbeitete, bedauern. Die Freunde seiner jetzigen Profession, der Schauspielerei, tun das jedenfalls nicht, und wie weit er es im Bankfach gebracht hätte, ist heute so irrelevant wie die Frage, was aus Friedrich Schiller hätte werden können, wenn er Regimentsmedicus in der Herzoglich Württembergischen Armee geblieben wäre, oder wer den Orden der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf hätte gründen sollen, wäre nicht der gelernte Schornsteinfeger Peter Friedhofen genau dieser Mann gewesen.