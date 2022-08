Das Streiflicht

Das Internet berichtet von der "Herzlos-Aktion des Jahres", und auch wenn einem in einem Horrorjahr wie diesem leicht noch Herzloseres einfiele: Der Rede wert war natürlich schon, was soeben im Fußballstadion des spanischen Zweitligisten Málaga vor sich ging. Dort verweigerte das Vereinsmaskottchen, eine Kriegerfigur namens Super Boke, einer kleinen Zuschauerin den Handschlag, das Mädchen stand bereit zum High Five, aber das Maskottchen ging schnöde seiner Wege. Weil die Menschen gerade der großen Katastrophen müde sind, lassen sie sich von den kleinen rühren. Das weinende Mädchen ist ein Thema, jedenfalls in Spanien, TV-Kameras hatten dessen Tränen schließlich in Detailaufnahmen verbreitet, und jetzt kann Super Boke sehen, wie er sein Image geradegebogen kriegt. Wird aber schwierig: Super Boke ist ein neues Maskottchen, und viel ungeschickter kann man eine Ära nicht beginnen. Sicher, der allererste Geißbock Hennes, Maskottchen des 1. FC Köln, soll bei Dienstbeginn 1950 gepinkelt haben vor lauter Aufregung. Aber erstens ist das ein Gerücht, und zweitens ist ein Geißbock ein Geißbock, und der Mensch soll mit dem Geißbock grundsätzlich nicht zu ungnädig sein.