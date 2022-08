Das Streiflicht

(SZ) Die Zeit war schon immer nicht nur relativ, sondern auch relativ knapp, aber in so großer Bedrängnis wie heute war sie nie. Nachdem die Zeit sich Millionen Jahre lang nahezu ungehindert hatte ausbreiten können, nachdem sie sich in dieser Jugend sozusagen nach Lust und Laune verschwendet hatte, begann der Mensch eines Tages leider, sie zu domestizieren. Zunächst wies er ihr Räume zu, in denen sie stattzufinden hatte, auch diese Zeiträume wurden immer kleiner und schließlich zu Rahmen. Selbst solche Zeitrahmen jedoch sind per definitionem noch größer als jenes Maß, das der Zeit heute oft zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen nämlich sitzt das Glas und im Zeitrahmen also das Zeitfenster, von dem sich leider nicht sehr oft sagen lässt, dass es bodentief sei und freigiebig für alle Blicke bis weit zum Horizont. Viel häufiger ist das Zeitfenster ein Guckloch, und wer vor ihm steht, spürt im Nacken bereits die Nächste drängeln, wollen schließlich alle mal.