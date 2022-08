Das Streiflicht

(SZ) Früher, als die Menschen in Deutschland noch sprechen und schreiben konnten, vor vielen, vielen Jahren also, da hörten sich die Klagen über Deutschland viel schöner an als heute. "Deutschland, bleiche Mutter", seufzte Bertolt Brecht. "Denk ich an Deutschland in der Nacht", sagte Heinrich Heine seinen Fans vor, und die sprachen im Chor die zweite Zeile nach. "Das kommt, weil ich mein Deutschland so tief zerrissen seh'", heulte Wolf Biermann aus der DDR zu uns herüber, und Rio Reiser malte niedliche Szenarien für den Fall aus, dass er König von Deutschland wäre. Man konnte sich das alles anhören und sich im Jammerton der Dichter wohlfühlen. Irgendwie glaubten sie ja doch an das Gute, also daran, dass sich in Deutschland noch alles zum Guten wenden könnte. Und zu den Zeiten einiger dieser Herren sah die Welt in und außerhalb Deutschlands nicht unbedingt glorioser aus als heute. Richtig ist natürlich, dass es damals weniger Möglichkeiten für dumme Menschen gab, sich flächendeckend Gehör zu verschaffen, als heute. Aber vielleicht ist das auch eine ungenaue Beobachtung, man neigt ja dazu, die Vergangenheit zu verklären, wenn einem manches an der Gegenwart unklar ist.