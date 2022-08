Das Streiflicht

Wie der Schriftsteller Uwe Tellkamp es zur Meisterschaft in der Kunst der Selbstdemontage bringt.

(SZ) Der legendäre Wiener Rechtsanwalt Dr. Hugo Sperber verteidigte einst einen Einbrecher. Diesen bezichtigte der Staatsanwalt zweier Taten; die eine sei nachts, die andere tagsüber begangen worden. Im ersten Fall hielt der Ankläger dem Mann die unglaubliche Bosheit vor, am helllichten Tage einzubrechen, im zweiten die besondere Tücke, dies im Schutze der Dunkelheit zu tun. Und mitten hinein in das wuchtige Plädoyer erklang der Zwischenruf von Hugo Sperber: "Herr Staatsanwalt, wann soll mein Klient eigentlich einbrechen?" In einem anderen von Friedrich Torberg überlieferten Fall, als Sperbers Mandant sich als Herr von beklagenswerter Begriffsstutzigkeit erwies, rief der Verteidiger: "Herr Vorsitzender! Mein Klient verblödet mir unter der Hand!"