(SZ) Was bedeutet der Satz: "Unn oppdä Hüjell do hüllt dä Schakall"? Zur Hilfestellung: Es handelt sich nicht um einen nordfinnischen Dialekt, sondern um Rheinisch, auch wenn das Thema außerhalb des Kölner Zoos eher landesuntypisch ist. Wer die Worte so deutet, dass sich in einem Ort namens Hüjell ein Schakal verhülle, liegt nicht ganz richtig, ist aber auch nicht mehr weit entfernt. Ins Hochdeutsche übersetzt muss es heißen: Und auf dem Hügel, da heult der Schakal. Nächste Frage: Was meinen Spessartbewohner mit der Klage, därr Maddä und därr Bibber richteten große Schäden an? Falsch wäre die Interpretation, es gingen hier im tiefen Wald ein Mörder in der Tradition der ortsüblichen Räuber und ein stets frierender Mann um. Gemeint sind der Marder, der mal wieder seinen Weg ins Hühnergehege fand, und der Biber mit seiner unerfreulichen Angewohnheit, an den Obstbäumen zu nagen. Es macht die Sache nicht einfacher, dass man im Bischbrunner Raum "Mädä" sagt, was aber weder Marder noch Mörder bedeutet, sondern schlicht Montag.