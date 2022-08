(SZ) "Dem fehlte nie, der freche Laster übte, die Unverschämtheit, seine Tat zu leugnen." So heißt es in Shakespeares "Wintermärchen" über die Kunst der Ausrede. Zumindest in dieser Hinsicht hat sich Patricia Schlesinger als Amateurin entpuppt. Als RBB-Intendantin zurückzutreten und zur Begründung irgendetwas von persönlichen Angriffen vorzubringen, die sie nicht länger undsoweiterundsofort, das geht ja gar nicht. Politiker und CEOs lernen schon im ersten Personality Training den Dreiklang der Reaktion auf berechtigte Vorwürfe: Erstens: Hör erst mal nicht hin, gib nichts zu. Zweitens: Wenn du doch etwas zugeben musst - nutze die Salamitaktik und finde, notfalls erfinde Gründe, warum dein Handeln trotz kleinerer Schwächen in Wahrheit der Allgemeinheit und der Wahrhaftigkeit gedient habe. Drittens: Wenn am Geständnis kein Weg vorbeiführt, mach andere für deine Fehlleistung verantwortlich.