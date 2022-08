Das Streiflicht

(SZ) Ach, die Wiener! Und gleich zweimal Ach: die Wiener und der Tod. So viele Lieder sind darüber geschrieben, so viele Witze darüber gemacht worden, dass man sowohl die Wiener als auch den Tod beneiden möchte um diese Vielzahl an Würdigungen. Die Wiener haben die schönsten Friedhöfe der Welt, und sie sind, selbst wenn sie noch am Leben sind, auf diesen Friedhöfen zu Hause. Weil sie ein Leben lang an nichts anderes denken als daran, wie es sein wird, wenn sie nicht mehr am Leben sind, besser: wo sie sein werden, wenn sie nicht mehr am Leben sind. Es wird ein Wein sein, und wir werden nimmer sein, heißt ein schönes altes, todesverknalltes Wienerlied. Vielleicht wird ja ein Wein sein direkt über denen, die nimmer sein werden, denn es ist in Wien gerade die Mode aufgekommen, alte Gräber mit Gemüse zu bepflanzen, Weinreben sind noch nicht dabei, aber was nicht ist, kann ja noch werden und vergehen.