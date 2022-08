Das Streiflicht

In den frühen Nullerjahren wurde die deutsche Literatur durch ein kurzsilbiges Präfix in einen Raum neuer Leichtigkeit und Losgelöstheit befördert. Das Schöne dran war, dass beim Kauf eines der Bücher von Benjamin von Stuckrad-Barre, Christian Kracht und Alexa Hennig von Lange - um nur einige Protagonisten zu nennen -das Wort Pop in Verbindung mit dem Fachbegriff Literatur eine schwingende Vorfreude auf Unterhaltung und Spaß auslöste. Egal ob die Bücher nun "Faserland" oder "Soloalbum" hießen, allein die Titel sorgten für eine karibische Grundstimmung, weil Pop nun mal nach Rock'n'Roll, Strandbars, warmer Sommernacht und Happy Hour klingt. Die Popliteratur war unbedingt eine glückliche Zeit für jeden Leser, auch wenn er in der Buchhandlung nur kurz am Popliteratur-Regal gestanden und am Ende doch die Taschenbuchausgabe von "Die Leiden des jungen Werther" gekauft hat - vom ältesten deutschen Pop-Schriftsteller Goethe.