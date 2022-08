Das Streiflicht

(SZ) Manche Witze sind über die Wagner-Festspiele gerissen worden, hier einer der besseren: Ein Münchner Brauherr, durch gesellschaftliche Verpflichtungen zum Besuch einer länglichen "Rheingold"-Inszenierung in Bayreuth gezwungen, tritt aus dem Festspielhaus ins Freie, stellt fest, dass es regnet, und sagt: "Dös a no." Der Ruhrindustrielle Berthold Beitz war privat ein Freund des modernen Jazz und wurde doch oft auf dem Grünen Hügel gesehen, wenn die Rheintöchter sungen: "Weia! Waga! Woge, du Welle, walle zur Wiege! Wagalaweia! Wallala, weiala weia!" Beitz versuchte trotz des Lärms von der Bühne ein wenig zu schlafen und berichtete, ein einziges Motiv habe ihn nach Bayreuth geführt: "Da hat man die ganze Bande zusammen" - Politiker und Bosse, mit denen man, als endlich Ruhe war, im Nebenzimmer Zigarren entzünden und übers Geschäft sprechen konnte. Und SZ-Reporter Fred Hepp schrieb 1963 nach sieben Stunden Wagner, "die ich nicht freiwillig absitze", er habe den dort gespielten "Trauermarsch zum erstenmal vor zwanzig Jahren gehört, als Goebbels im Großdeutschen Rundfunk die selbstverschuldete Katastrophe von Stalingrad mit viel Götterdämmerung zudecken ließ". Was Richard Wagner dafür könne? "Nichts und allerlei", so Hepp in erlesener Bosheit.