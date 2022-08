Das Streiflicht

(SZ) Ein Sommertag in München, ein Durchreisender, ein Koffer, ein Hauptbahnhof: Für gewöhnlich finden all diese Elemente zu einer Idee der Begünstigung unbeschwerten Verweilens zusammen, dem Schließfach nämlich. Es kostet sechs lächerliche Euros, den Koffer in die dunkle Eisennische zu wuchten und mit dem Plastikschlüssel zu verriegeln. Dann kann man für ein paar Stunden so tun, als sei man ein gepäckfreier Mensch im Sonnenschein. Es war aber an jenem Tag nicht möglich, den Koffer einzuschließen, denn die Schließfächer im Hauptbahnhof waren kaputt. Die Münzen rutschten durch, als wären sie wertlos. Und die Schließfächer, die funktionierten, waren belegt. So wurde man ein an seinen Rollkoffer geketteter Tagestourist, für Stunden an einen Tisch im Café Luitpold gebunden, denn der Koffer war zu schwerfällig für längere Promenaden. Ein dreifacher Fluch dem elenden Schließfach, das nicht schließen wollte! Es wird Zeit für ein bisschen sozialistisches Pathos, denn: Wenn selbst die Schließfächer in diesem Land nicht mehr für alle zur Verfügung stehen, wie sollen wir dann die Herbst- und Winterkrise, überhaupt alle folgenden Elendszeiten meistern?