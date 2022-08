Das Streiflicht

(SZ) Es ist erwiesen, dass der Mensch in seiner Ausformung als "Homo ludens" über selbstgenügsame und zweckfreie Beschäftigungen zu seinem Selbst findet. Insofern kann es nur nützlich sein, auch ohne aktuellen Bedarf hin und wieder in Stellenanzeigen zu schmökern. Im Rahmen dieser spielerischen Bildungsarbeit erfuhr man in jüngster Zeit, dass die BMW Group einen IT Security Auditing Evangelist sucht, Zeiss einen Evangelist Data Platform, die Deutsche Telekom einen Developer Evangelist und Sixt einen Senior Site Reliability Evangelist. Deutschlehrer, die jetzt einwenden, dass es "einen Evangelisten" - Akkusativ! - heißen müsse, können sich beruhigen, denn hier geht es um den englischen "ivändschelist". Businessleute verstehen darunter so etwas wie den fachlich versierten und in der zeitgemäßen Kommunikation beschlagenen Mitarbeiter (m/f/d), einen Menschen also, der das Firmencredo intus hat und zu verkünden weiß, im Fall von Sixt das Credo "You build it you run it".