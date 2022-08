(SZ) Die Wissenschaft ist eine ernste Sache, und weil sie so ernst ist, hat sie einen ebenso mächtigen wie sympathischen Hang zu närrischen Nebensachen. Dabei kommen mit einigem Glück schöne Selbsterkenntnisse an den Tag, zum Beispiel die, wonach Wissenschaftler herausgefunden hätten, dass die Leute alles glaubten, wenn man nur behaupte, Wissenschaftler hätten es herausgefunden. Und was finden Wissenschaftler nicht alles heraus, wenn der Tag lang ist und der Forschergeist Abwechslung sucht! Wie Lexikografen, die zu ihrem eigenen Vergnügen und dem der Kenner fingierte Artikel in ihre Nachschlagewerke einschmuggeln, erfinden sie "Kollegen" wie etwa den aus Insterburg stammenden Verfassungsjuristen Friedrich Gottlob Nagelmann, der schon 1908 beim Abitur dadurch Aufsehen erregte, dass er die Frage, ob uns Kants Kategorischer Imperativ heute noch etwas zu sagen habe, so beantwortete: "Er hat, denn ich bin mit ihm bislang immer gut gefahren."