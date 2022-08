(SZ) Als es einmal sehr kalt in New York war und ein eisiger Winterwind den Schnee durch die Straßenschluchten trieb, da äußerte sich der amtierende US-Präsident Donald Trump sinngemäß: Draußen, vor seinem Trump Tower, friere er sich den Hintern ab - wo denn bloß die globale Erwärmung bleibe, von der diese Linken immer reden? Trump mag, sofern der Himmel ein Einsehen hat, zwar Geschichte sein. Doch sein Denken, wenn man es Denken nennen will, lebt fort. Herschel Walker, Kandidat der Trump-Partei, der in Georgia für die Senatswahlen antritt, hat den Klimawandel dem New Yorker zufolge wie folgt erklärt: Die gute Luft aus Amerika fließe durch den Wind nach China, woraufhin dessen schlechte Luft nach Amerika ausweiche und es dort wärmer werde, dagegen könne man halt nichts machen. Es gibt Momente, in denen man sich besonders an den ersten Teil von Winston Churchills Aussage erinnert fühlt: Die Demokratie ist die schlechteste mögliche Staatsform - mit Ausnahme aller anderen Formen, die jemals ausprobiert wurden.