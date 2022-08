(SZ) Der Name Lemke hat als Marke in der Mythologie der besten Zitate seine Spuren hinterlassen. Damit so eine Feststellung ihre Wirkung nicht verfehlt, sollte man sich beeilen hinzuzufügen: nachhaltige Spuren, denn was heutzutage nicht von sich behaupten kann, nachhaltig zu sein, hat es praktisch nicht gegeben. Das kann man aber von Sätzen wie "Welches Schweinderl hätten S' denn gern?" nicht behaupten. Als es nur zwei Fernsehprogramme und das Dritte im eigenen Bundesland gab, hatte eine Sendung wie das heitere Beruferaten mit Robert Lembke - ein Lemke mit b - eine sehr nachhaltige Wirkung als Pflichtabendprogramm. Robert Lembke, Typ pfiffiger Biedermann, brachte es mit diesem Satz in das Unterbewusstsein der geburtenstärksten Jahrgänge, genauso wie Loriots Sketch-Bonmots à la: "Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herren-Boutique in Wuppertal." Aber wir schweifen ab.