(SZ) In Anbetracht des desaströsen Zustands unseres Planeten malt sich der zivilisationskritische Tagträumer manchmal aus, wie die Welt wäre, hätte die Evolution einen anderen Verlauf genommen. Eine Frage drängt sich dabei sofort auf: Wie sähe die Erde aus, wäre nicht der Mensch die Krone der Schöpfung geworden, sondern die Schildkröte? In jedem Fall besser, das ist unbestritten. Die Schildkröte ist ein Wesen, dem Raffgier, Machtstreben und das nervtötende Gedöns eines Mallorca-Urlaubs fernliegen. Anders als der Mensch greift das gutmütige Reptil, das mietfrei in einem stabilen Panzerhaus wohnt, nicht nach den Sternen, wo ja doch nichts zu holen ist außer Ruhm und Reichtum. Viel lieber bleibt das Tier auf dem Boden und hängt bei einem Blatt Salat tiefschürfenden Gedanken nach. Lonesome George beispielsweise, der letzte und mit rund 100 Jahren allzu früh verstorbene Vertreter der Galapágos-Schildkrötenart Chelonoidis nigra abingdonii, war sehr belesen und soll die Werke Hermann Hesses geschätzt haben. So einer wäre nie auf die Idee gekommen, Kohlekraftwerke zu bauen oder Autobahnen in die Landschaft zu treiben.