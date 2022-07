Das Streiflicht

Am Sonntag hat in einem Ortsteil von Schwäbisch Gmünd das 44. Hahnenwettkrähen stattgefunden. Ausrichter war der Kleintierzuchtverein Hussenhofen, wie dpa meldet. Wie die Bewohner von Hussenhofen diesen Wettkampf der Hähne psychisch überstanden haben, darüber ist nichts bekannt. Auch ob der Verein alle Vorkehrungen getroffen hatte, um eine schnellstmögliche fachgerechte Betreuung von krähgeschädigten Hussenhoferinnen und Hussenhofern sicherzustellen, ist nicht bis an die Öffentlichkeit gedrungen. Eine Möglichkeit, den seelischen Schaden für die schuldlos in diese extreme Belastungssituation geratene einheimische Bevölkerung so gering wie möglich zu halten, wäre sicherlich gewesen, Hussenhofen zu evakuieren und im Rahmen dieser Maßnahmen auch die benachbarten Gemeinden Iggingen und Böbingen an der Rems für die gesamte Dauer des Wettstreits zu räumen. Vor allem wenn man bedenkt, dass in jeder Runde neun Hähne gegeneinander antreten. Weiterkommt der Hahn, der in einer Viertelstunde am häufigsten kräht.