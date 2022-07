Das Streiflicht

(SZ) In Bayern beginnen an diesem Samstag die Sommerferien, was hoffentlich auch Menschen ohne Schulkinder wissen, sonst benutzen sie am Wochenende noch aus Versehen eine Autobahn. Was aber die wenigsten wissen dürften, ob mit oder ohne Schulkinder: Der Samstag ist auch der Auftakt eines Ereignisses, das es an Seltenheit, Schönheit und Erhabenheit mit jedem Blutmond aufnehmen kann: Von diesem Samstag an hat ganz Deutschland, sogar Sachsen und das Saarland, elf Tage gemeinsam Schulferien. Ganz Deutschland! Elf Tage! So lange war das Zeitfenster des kollektiven nationalen Innehaltens über Bundesländer- und Stammesgrenzen hinweg seit sieben Jahren nicht mehr. Seit sieben Jahren! Es ist ein besonderer Sommer. Und eine große Chance für das zerrissene Land, sich zusammenzuraufen. Deutschland einig Urlaubsland.