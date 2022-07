Das Streiflicht

(SZ) Keine Frage, Bayern ist schützenswert, auch weil es in Not ist. Einerseits drohen dem Freistaat alle Scheußlichkeiten, die auch anderen drohen: der Klimawandel, die Russen, das Insektensterben, Friedrich Merz. Andererseits aber geraten auch viele der bayerischen Besonderheiten in Gefahr: Die Regionalpartei CSU verliert an Bedeutung, so wie der Po an Wasser verliert; der bairische Dialekt verschwindet unter einer fernsehurbanen München-Kruste; Herbert Achternbusch ist tot, und Gerhard Polt ist auch schon 80. Es geht dahin - wären da nicht die Freien Wähler. Die sind vor allem wegen ihres Vorsitzenden Hubert Aiwanger eine Besonderheit, um nicht zu sagen: eine Kuriosität. Es gibt Evolutionsbiologen, die in Aiwanger den letzten Überlebenden einer ausgestorbenen Art vermuten, auch weil Aiwangers persönlicher Spezialdialekt an eine Mischung finno-ugrischer Elemente mit etruskischen Einsprengseln erinnert. Die Freien Wähler jedenfalls wollen bayerisches "Sinneserbe" ins Bundesimmissionsschutzgesetz aufnehmen. Auf diese Weise sollen "Geräusche und Gerüche, die typisch sind für bayerisches Landleben", geschützt werden, heißt es in einem Antrag der Landtagsfraktion.