Das Streiflicht

(SZ) Es gibt in der Asservatenkammer der deutschen Redewendungen eine kleine Ecke für das Phänomen der mühsamen Anreicherung von großen Mengen durch kleine, aber stetige Beigaben. Der Ausdruck, Kleinvieh mache auch Mist, gehört genauso dazu wie die Annahme, steter Tropfen höhle den Stein. Es sind dies Metaphern einer Mühsal, die in der guten Absicht aufgewendet wird, eine Lanze für Beständigkeit und stetes Streben zu brechen. Zugleich sind diese Regeln ein Trost für diejenigen, die nicht über die Mittel verfügen, einen einzigen großen Beitrag zum Ganzen zu leisten. Nun hat ja Bertolt Brecht, der viel über Mühen geschrieben hat, ein Lied verfasst, dessen dringlichste Zeile lautet: "Das Große bleibt groß nicht, klein nicht das Kleine." Es ist eine in Poesie gegossene Utopie, das ist ja klar. Denn jeder weiß, dass die Geschichte zumeist eher so verläuft, dass die Mächtigen immer mächtiger werden und die Ohnmächtigen noch ein paar Gramm schwächer. Bis irgendwann einmal, in einem glücklichen Augenblick, das Blatt sich wendet und ganz viele Kleine das Große bezwingen und selber groß werden, aber das geschieht eher selten.