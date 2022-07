Das Streiflicht

(SZ) Eines der größten ungelösten Rätsel der Menschheit ist die Langmut, mit der Berlinerinnen und Berliner auf ihre Stadt blicken. Für gelegentliche Dorthinfahrer ist dieses Berlin eine unbestreitbare Vollkatastrophe, die sich in allen möglichen Schweregraden und je nach Bezirk in anderer Weise erfahren lässt. Natürlich nur, wenn man es überhaupt dorthin schafft und nicht noch in Sichtweite des Hauptbahnhofs zu Brei gefahren wird von einem 40-Tonner zum Beispiel auf der Invalidenstraße, die ihrem Namen verlässlich alle Ehre macht. Ebenfalls in Mitte kann man sich in Cafés anschreien lassen von habilitierten Baristas, wenn man es wagt, seine Bestellung auf Deutsch aufzugeben statt auf Englisch, und dann auch noch nach Kuhmilch fragt. (Diese Cafés heißen natürlich nicht Cafés, das wäre zu einfach, sie heißen - wenn man Glück hat - aber wenigstens noch "Coffee Bar".) In weiten Teilen des Weddings ist es einfach nur dreckig, in Neukölln gibt es einen rund um die Uhr geöffneten Sperrmüllflohmarkt dort, wo angeblich einmal Bürgersteige waren. Und wo immer man wegen des Durcheinanders und der Dysfunktionalität dieser Stadt kurz stehen bleibt, um dann doch mal mit dem Kopf zu schütteln als Anzeige einer kleinen Entlastung, steht ein übermotivierter Vorbildberliner wie von Zauberhand postiert in der Nähe und ruft einem ein bisschen zu fröhlich, ein bisschen zu schlicht zu: "Dit is Balin, wa?"