Das Streiflicht

(SZ) Wenn man jung und zumindest statistisch weit genug vom Lebensende entfernt ist, unterhält man unter Umständen ein vitales, beinahe herausforderndes Verhältnis zum Tod. Diese Umstände sind in den meisten Fällen: Eigensinn, Sympathie für das Obskure und eine ordentliche Portion Weltverachtung, die sich oft aus Lektüren und deren allzu freier Interpretation speist. Der Schriftsteller Wolfgang Koeppen, dessen Werke nur Menschen kennen, die den Luxus haben, sich mehr als eine Stunde lang aus Instagram zu schleichen; dieser Koeppen hat einmal in einem Interview erzählt, er habe als Kind an seiner Tür ein Schild angebracht, auf dem stand: "Herr Tod, Literat". Man möchte sich die kleinen Freunde des kleinen Wolfgang vorstellen, wie sie an der Tür klopfen und bangen Sinns darauf warten, dass ihr Spielkamerad "Herein" ruft - ein Vorgang, der hübsch spielerisch die Legende umdreht, dass der Tod seinerseits Einlass in die Wohnungen der Menschen fordert. Anders gesagt: Wer mit zehn oder elf schon Literat ist und unter dem Autorennamen Herr Tod Unsterbliches fabriziert, hat schon ganz gute Anlagen dafür, den Rest des Lebens mit einer gesunden Todesverachtung zu gestalten.