Das Streiflicht

(SZ) Alle sollten jetzt endlich in den Urlaub gehen. Vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit, aber doch viele, und gerade die, welche die vergangenen Monate sehr angestrengt haben. (Das wiederum sind, wenn man nur auf Deutschland schaut, ungefähr 80 Millionen Menschen.) Dazu gehört eindeutig die Lieblingspolitikerin der urbanen Besorgten, also Annalena Baerbock. Manchmal spricht die Außenministerin schneller, als Django zieht. Gerade hat sie zum Beispiel gesagt, sie halte für den Winter "Volksaufstände" wegen des Gasmangels für möglich. Das klingt von der Wortwahl her leider genauso wie das, was sonst jene sagen, die wegen Corona große Verschwörungen wittern. Wenn sich jemand Ende Juli der Begrifflichkeiten der ganz Anderen bedient, die man eigentlich sonst politisch bekämpft, ist es höchste Zeit, wandern zu gehen.