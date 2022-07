Das Streiflicht

(SZ) Bis weit in die Fünfzigerjahre hinein war es in bürgerlichen und hier wiederum eher in klein- als in großbürgerlichen Haushalten guter Brauch, Küchentücher, Putzlappen und ähnliche Utensilien dem Blick Fremder durch gnädig verhüllende Überhandtücher zu entziehen. Wie es ebenfalls der Brauch war, wurden diese Tücher mit schönen Motiven bestickt, dazu mit Sinnsprüchen wie "An Gottes Segen ist alles gelegen" oder "Die gute Hausfrau kocht mit Fleiß des Ehegatten Lieblingsspeis". Eine besondere Spezies waren Tücher, die Aufschriften wie "Morgenstund hat Gold im Mund" oder "Der Tag erwacht mit seiner Pracht" trugen. Mit ihnen trat man aus der Geborgenheit der Nacht, und sie konnten je nach morgendlicher Stimmung als Gruß an den anbrechenden Tag oder als euphemistisch getarnter Schutzschild gegen diesen angesehen werden.