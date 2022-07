Das Streiflicht

Der eine will gehen, der andere bleiben. Und wenn andere wollen, dass man bleibt oder geht, muss eine Lösung her.

(SZ) Selbst wenn man kein Politiker ist, was wirklich jedem Menschen zu gönnen sei, der Sinn für sein Seelenheil hat, selbst dann stellt man sich gelegentlich vor, wie es wohl wäre, wenn man mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Setzt man sich vorher mit seinen Beratern zusammen? Bereitet man eine letzte Rede vor, in der man am Schluss noch etwas abbindet, damit die Phrasen nicht aufs Pult tröpfeln? Oder geht man allein und mit dem Todesmut des alten Gringo ins Pressefoyer der Parteizentrale und erklärt der Meute, dass man leider viel zu schade für den elenden Politikbetrieb sei, dass einen dieses Land einfach nicht verdient hat, und dass man sein Amt einem unbelasteten Nachfolger übergeben möchte? Wobei aus dem Wort unbelastet natürlich alle Un-Wörter der Begriffsfamilie Unbegabt, Unwürdig und Unwählbar mit Totenkopfflaggen herausflattern. Zu den Nebenambitionen kluger Politikerinnen gehört der Abgang in Würde. Nur wenige bekommen ihn hin, vielleicht gehört Angela Merkel mit ihrer erstaunlichen Musikauswahl beim Großen Zapfenstreich zu ihnen.