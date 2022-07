Das Streiflicht

(SZ) Es fällt schwer, bei der gegenwärtigen Affenhitze, in welcher das frisch gebügelte Hemd schon schweißnass ist, ehe man es angezogen hat, an den Winter zu denken. Verantwortungsbewusste Menschen tun aber genau das: Mit finsterem, furchteinflößenden Blick verdammen sie das Sommer-Sonne-Badespaß-Getue der ungebildeten Menge und erinnern daran, dass schon in wenigen Monaten Väterchen Frost vor der Tür steht, nicht zufällig ein Russe. Was das bedeutet, hat am treffendsten der Dichter Heinrich Heine ausgedrückt: "Oh, bittre Winterhärte! Die Nasen sind erfroren, und die Klavierkonzerte zerreißen uns die Ohren." Ach was, hätten wir vor einem Jahr noch gesagt. Wenn die Außentemperatur unter 25 Grad plus fällt, schalten wir einfach die Heizung ein, unsere super Gasheizung, die wir extra zur deutsch-russischen Völkerverständigung angeschafft haben. In diesem Winter aber wird nur ein frostiges Röcheln aus dem Heizkörper kommen, und auch beim Klavierkonzert wird es so kalt sein, dass die Ohren zu Eisklumpen gefroren sind, noch ehe es sie zerreißt. Bleibt also nur, Polarkleidung zu kaufen und auf die Erderwärmung zu hoffen.