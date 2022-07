Das Streiflicht

(SZ) Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie greifen beide tief in den Alltag der Menschen in Deutschland ein, doch manchmal tun sie das auf widersprüchliche Weise. Das Händewaschen zum Beispiel. In den Zeiten, als es nicht nur wie jetzt viele Corona-Infektionen gab, sondern auch viele Menschen, die sich dafür interessierten, galt das Händewaschen noch als eine der schärfsten Waffen im Kampf gegen das Virus. Über jedem Waschbecken hing plötzlich eine Anleitung zur richtigen Handhygiene. 20 Sekunden sollte man sich Zeit nehmen, noch besser 30. Die Fingerzwischenräume nicht vergessen! Und warmes Wasser natürlich, nur das heizt den Viren richtig ein. Inzwischen aber hat das Energiesparen die Viruseindämmung aus dem Zentrum des nationalen Interesses verdrängt. Und das Händewaschen steht neben seiner großen Schwester, der warmen Dusche, auf der roten Liste der Wohlstandslaster, von denen wir uns im Winter wohl verabschieden müssen. Der Winter allerdings ist auch die Lieblingsjahreszeit von Corona. Es ist, pardon, ein waschechtes Dilemma.