Das Streiflicht

(SZ) Der Verein gegen Diskriminierung der Schattenparker:innen und Olmhaften freut sich, das Ergebnis seiner Umfrage unter den Mitgliedern bekannt geben zu dürfen. Gefragt wurde, welche Erscheinungen der heißen Tage sie als schlimmste Plage empfinden, Mehrfachnennungen waren möglich. Einmal erwies sich, welche Zumutungen diese unerträgliche Jahreszeit birgt und wie gering das Bewusstsein für Menschen ist, deren Leistung und Lebensfreude durch die niederbrennende und von der Mehrheitsgesellschaft kritiklos gefeierte Sonne empfindlich eingeschränkt ist.

Platz fünf belegt das Freibad. Wer dort die rettende Kühlung sucht, findet stattdessen Wampenträger und Tätowierte, welche die Schattenplätze blockieren und dort abscheuliche Musik hören, sogenannte Sommerhits, die den Tatbestand der Körperverletzung mühelos erfüllen: "Denn die Party geht erst los / Wenn die Bässe richtig pumpen bis in jeden Hinterhof." In den Becken selbst herrscht drangvolle Enge wie im Forellenteich, wobei sonnenresistente Rentner und Rentnerinnen jedes Hindernis auf ihren Bahnen unter Beschimpfungen mittschiffs rammen. Platz vier: Die Sonne raubt ihren Opfern jede Etikette, weshalb der Nachbar neuerdings Unterbauchshorts und entsetzliche, seine stutzungsbedürftigen Fußnägel betonende Sandalen trägt. Drei: das Sommerfest der Elterninitiative Fröschleinkinder. Diese gefürchtete Veranstaltung setzt Mutter und Vater schweren seelischen Beeinträchtigungen aus, da sie vergeblich versuchen, in der Menge dem vorwurfsvollen Elternratssprecher zu entkommen. Der nämlich trachtet sie zu belehren, dass die von ihnen gebrachte nicht vegane Fertigpizza ein absolutes No-Go ist und von der Gruppe beim nächsten Elternabend zu thematisieren und zu sanktionieren sein wird.

Am zweithäufigsten stört unsere Mitglieder die Seuche des Grillens. Grausam strömt der Geruch verkohlten Schweinespießes in die mühsam abgedunkelte Wohnung, obwohl die Befeuerungsart Holzkohle nach mehreren Landesemissionsschutzgesetzen als illegal zu gelten hat. Auf Platz eins ist diesmal mit großer Mehrheit der Rasenmäher gekommen, sowohl das Gerät selbst als auch die Rasenmähenden, wie man heute sagt, obwohl ausschließlich Männer ihren Samstagmittag damit verbringen, mit lärmenden, panzerartigen Mobilen noch das letzte Gänseblümchen wegzuhäckseln. Obwohl Hausgärten und ihre Wiesen in Großstädten inzwischen kleiner ausgelegt werden als Badetücher am Ballermann, werden die Rasenmäher immer größer und lauter. Wir danken unseren geschätzten Mitgliedern für die vielen Einsendungen, aus denen wir einen Preis gegen die vorgenannten Sommerbelästigungen verlosen: ein bewohntes Wespennest, das, heimlich beim Verursacher der Sommerplage angebracht, schon bald wirksame Abhilfe schafft.