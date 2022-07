Das Streiflicht

(SZ) Wollte man den Sport in religionswissenschaftlicher Hinsicht definieren, müsste man ihn dem Polytheismus zuschlagen. Hierbei handelt es sich um eine Glaubensform, bei der "die göttliche Wirkmächtigkeit" auf mehrere Gottheiten verteilt wird, die als persönlich verstandene, kultisch verehrte und unter zahlreichen Namen angerufene Götter und Göttinnen mit ihren Gläubigen in einem Austauschverhältnis stehen. Dies die theologische Lehre. In der Praxis sieht das so aus, dass zum Beispiel für die Millionen und Abermillionen Fußballanhänger ein einziger Gott längst nicht mehr ausreicht, weswegen sich hier die erwähnte Wirkmächtigkeit auf Einzelgötter wie Jürgen Kohler, Marc Zellweger oder Hans Krankl verteilte, nicht zu reden von Spezial- oder Teilgottheiten, unter die Flankengötter vom Schlage eines Rüdiger "Abi" Abramczik und eines Manfred "Manni" Kaltz zu rechnen wären, aber auch die rühmlich bekannte "Hand Gottes".