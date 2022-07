Das Streiflicht

(SZ) Die niederländische Fluggesellschaft KLM trägt, ausgeschrieben, den royalen Titel "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij", und das ist kein leeres Versprechen. König Willem-Alexander, in seiner wilden Jugend "Prins Pilsje" genannt, blickt als Monarch aus erheblicher Höhe auf sein flaches Land. Der König hat den Pilotenschein. Und damit der gültig bleibt, muss er die entsprechenden Flugstunden pro Jahr vorweisen. Vor einem Jahr flogen Majestät sich selbst und Gattin Máxima zum Staatsbesuch nach Berlin, regelmäßig reist er als Copilot auf Linienflügen der KLM mit, natürlich inkognito. Er hat das in einem Interview in De Telegraaf mal erzählt: Als Copilot kann er die Passagiere immer im Namen des Kapitäns willkommen heißen, "dann muss ich meinen eigenen Namen nicht sagen".