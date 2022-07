Das Streiflicht

(SZ) In einer von Friedrich Torbergs wunderbaren Parodien findet sich dieser Dialog: "Was lesen Sie jetzt, Herr Kohn?" - "Den ,Krieg' vom Feuchtwanger, kennen Sie's, also kolossal!" - "Natürlich kenn ich's, ein gediegenes Buch, wo halten Sie jetzt?" - "Bei der Belagerung von Jerusalem - aber bitte nicht sagen Sie mir, wie's ausfällt!" Auf Spiegel Online war jetzt eine Geschichte über die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner und der Journalistin Franca Lehfeldt zu lesen, also kolossal, mit allen Einzelheiten: dass der Bürgermeister von Sylt das Paar traut, dass man danach in die "Vogelkoje" geht und dass ein Punk namens "Socke" sich zum Gratulieren angesagt hat. Dann, in Form eines Zwischentitels, die Frage: "Was kostet der Spaß?" Da werden viele Leser aufgestöhnt haben: "Bitte, Spiegel, bitte nicht sag uns, was der Spaß kostet!" Aber es war schon zu spät, und so mussten sie lesen: "Spoiler: Die Kosten sind nicht bekannt."