Das Streiflicht

(SZ) Im Netz an fast jeden Ort reisen zu können, ist in Krisenzeiten eine fabelhafte Sache, weil virtuelle Kurzurlaube den strapazierten Haushalt entlasten. Andererseits hat Google Earth den Reiz des Ankommens in der eigentlich unbekannten Fremde nicht gerade erhöht. Die Rede ist hier nicht von schwer befahrbaren Naturräumen, wo der Google-Kamerawagen im Schlamm versinken kann. Es geht vielmehr um jede Art von kameraaffiner Sehenswürdigkeit, die man vor Antritt einer Reise darauf überprüft, ob sie einen Besuch lohnt. Nicht selten kommt man dann zu dem Schluss, nicht mehr dorthin zu müssen. Mancher Altvordere hält den digitalen Weltenbummlern vor, sie hätten keine Ahnung, weil sie nicht wirklich im Louvre gewesen sind. Aber mit dieser engstirnigen Vorstellung von Echtzeiterlebnis kommt man in dieser sich immer wieder neu imaginierenden Welt nicht weit, bis Bangkok und Hanoi schon mal gar nicht.