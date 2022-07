Das Streiflicht

(SZ) Also, das muss jetzt mal gesagt werden, zumal da die Medien immer so negativ sind: Man kann wirklich froh sein, dass es die Regierung gibt. Wer, zum Beispiel, wüsste ohne die Tipps des knuddeligen Wirtschaftsministers, wie lange man duschen sollte oder dass es besser ist, beim Kochen einen Deckel auf den Topf zu tun? Und warum sollte man noch Marx, Machiavelli oder Hannah Arendt lesen, da doch der Bundeskanzler seine Vorstellung von Staatskunst in den rundköpfig-makellosen Satz packt, dass Politik eigentlich "ein Prozess" sei, "bei dem sich alle unterhaken". Alle unterhaken? Da kann der Bundespräsident nicht weit sein, denn schließlich hat er als einer der größten Berliner Unterhaker eine zweite Amtszeit erhalten. Manchmal spricht der Bundespräsident so, als schwebe sein Geist immer noch über dem Kabinettstisch, an dem der zugehörige Körper früher lange in verschiedenen Funktionen saß. Steinmeier forderte im "Sommerinterview", ein Ritual, das gerade wieder durch ARD und ZDF rattert, dass man "Instrumente überlegen" müsse, um den Geringverdienern das Leben zu erleichtern.