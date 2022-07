Das Streiflicht

(SZ) Den Soziologen Arnold Gehlen wird vermutlich kein Tool der Welt zu einem intellektuellen Sympathieträger verwandeln, zu verteufelt ist seine Vergangenheit, zu technikgläubig seine Philosophie, zu kaltherzig seine anthropologische Position. Vielleicht tut man dem Mann doch ein bisschen unrecht, denn seine Kernthese, der Mensch sei ein Mängelwesen und bedürfe der Hilfsmittel von Zivilisation und Technik, deckt sich eigentlich mit dem allgemeinen Empfinden, das in den sozialen Medien bekanntlich das Denken ersetzt. Werden wir ruhig ein bisschen genauer, denn wer genau ist, ist auch schön grausam: Wer sich auf Instagram dergestalt präsentieren möchte, dass Millionen anderer Instagrammer ihn oder sie gut finden, der sollte sein Porträtfoto so hinbiegen, dass es dem eigentlichen Menschen nur in den Grundzügen ähnelt. Das Wunschbild muss das naturgegebene Äußere ein bisschen austricksen, dafür gibt es sogenannte Beauty-Filter, eigentlich keine schlimme Sache, sondern nur Geschmacksverstärker, Glutamat für die Augen. Denn der Mensch kann noch so gutwillig, aufgeklärt, woke und weißnichtwas sein, er würde dem Schönen grundsätzlich lieber folgen als dem Hässlichen.