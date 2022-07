Das Streiflicht

(SZ) Für den einmaligen Ruf Deutschlands in der Welt leistet seit diesem Freitag auch die niedersächsische Stadt Hannoversch Münden ihren wertvollen Beitrag. Eröffnet worden ist dort nämlich die hierzulande erste Ausstellung mit Bildern eines malenden Schweins namens Pigcasso. Die Sau-Schau unter dem in jeglicher Hinsicht lautmalerischen Titel "Oink!" wird bis in den September hinein zu sehen sein und sie soll das kunstschaffende Tier genauso würdigen wie auf Probleme durch Massentierhaltung und Fleischkonsum hinweisen. Den Stil von Pigcasso versuchte der Chef des Museums auf kritische Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur vorab schon einmal zu fassen, er sagte, man könne die Werke "wohl am ehesten dem abstrakten Expressionismus zuordnen".