Das Streiflicht

(SZ) Vieles, was beim G-7-Gipfel beschlossen wurde, also so Sachen wie Klimaklub, Hungerhilfe und dass Putin den Krieg nicht gewinnen darf, ist inzwischen wieder vergessen. Ein Tagesordnungspunkt aber wühlt die Menschen bis heute auf, die in Ost und West und im globalen Süden hitzig diskutierte Frage: Dürfen Männer ihr Jackett bei hohen Temperaturen ausziehen? Es versteht sich von selbst, dass es der vor keiner fundamentalethischen Problematik zurückschreckende Boris Johnson war, der den Mut hatte, das heiße Eisen anzupacken. Eigentlich sind Jackett und Hitze ja unvereinbare Gegensätze, und dies wäre der Moment gewesen, endlich Klarheit zu schaffen, endlich von höchster Stelle aus zu verkünden, was sich für den Gentleman bei 40 Grad im Schatten ziemt: Jackett inklusive Hitzetod oder kein Jackett und freier Blick aufs durchschwitzte Oberhemd.