Das Streiflicht

(SZ) Auch wenn derzeit viele Menschen über den Altkanzler Gerhard Schröder wegen dessen Putin-Ergebenheit nicht gern nachdenken: Wenn jetzt über das "Nö" seines Nachfolgers Olaf Scholz gesprochen wird, muss festgehalten werden, dass Schröder in dieser Sache als Vorbild gedient haben muss. Nicht einmal Angela Merkel konnte so virtuos wie Schröder die Lakonie als Instrument der Machtausübung einsetzen. Meisterhaft versendete Schröder die grimmige Pause vor der vernichtenden Kurzantwort als Signal, dass in seiner Gegenwart gerade Unsinn verzapft wird, der ihn wertvolle Regierungszeit kostet. Als Krönung dieser nonverbalen Machtdemonstration folgte dann noch ein alles Schweigen überstrahlendes wie vollendendes "Nö". Ein Wort, das es schon lange vor Schröder gegeben haben muss, das man ihm in seiner virtuosen Kommunikationsknausrigkeit aber gern als Erfindung im politischen Sprachschatz anhängen möchte.