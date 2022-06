(SZ) Das Bergwerk im Deutschen Museum in München ist von diesem Mittwoch an geschlossen, und zwar für Jahre, vielleicht für immer. Aber selbst wenn es saniert und irgendwann wieder eröffnet wird, steht schon fest, dass es nie mehr so sein wird, wie es bis Dienstag war. Das Museum hat bereits angedroht, das Bergwerk "neuen wissenschaftlichen und zeitgeschichtlichen Erkenntnissen" anzupassen, was sicher begrüßenswert ist, grundsätzlich, aber eben nicht unbedingt beim Bergwerk. Das Tolle am Bergwerk war ja, dass es nicht nur ein nachgebautes Bergwerk unter einem Museum war - was schon ziemlich toll ist -, sondern in seiner Art so altmodisch, dass es selbst Teil eines Museums hätte sein können. Eines Museums nämlich, das sich mit der Geschichte von Museen beschäftigt, einem Metamuseum. Nach der Sanierung, wenn die neuen wissenschaftlichen und zeitgeschichtlichen Erkenntnisse Einzug gehalten haben werden im Bergwerk, wird es dort bestimmt super sein und auf dem neuesten Stand sowieso. Aber es wird eben nur noch ein modernes Exponat in einem modernen Museum sein.