Das Streiflicht

(SZ) Von Woody Allen gibt es so schöne Zitate zum Tod, dass man manchmal glauben könnte, die beiden, Woody und der Tod, wären zwei in herzlich-grober Abneigung verbundene Erzgeschwister. Der schönste Allen-Todwegscheuch-Satz lautet: "Ich möchte nicht in den Herzen meiner Landsleute weiterleben. Ich will in meinem Apartment weiterleben." So viel materialistische Weltgeneigtheit müsste eigentlich jegliche Jenseits-Sehnsucht entzaubern, und Woody Allen lebt ja sowieso ewig. Sollte man jedenfalls denken, glauben oder wünschen. Andererseits streicht ja der Lebensmut mit zunehmendem Alter nach und nach die Segel, und sogar der Blick des geistreichen Neurotikers auf die Endlichkeit der Dinge wird im letzten Drittel von Ernst und Getragenheit getrübt. Oder wird er klarer? Jedenfalls hat Woody Allen jetzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Interview gegeben. Darin ging es, natürlich, in erster Linie um Woody Allen, in zweiter Linie um die Welt, aber das übergeordnete Thema lautete wohl: Woody Allens Position in der Welt. Dass diese mit unschönen Vorwürfen und eher glanzlosen Skandalen einen unebenen Untergrund hat, wissen alle, man muss nicht mehr groß darüber reden.