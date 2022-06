Das Streiflicht

(SZ) "Ich falle, ja, wie jeder fällt", schrieb Johann Christian Günther einst in einem seiner berühmtesten Gedichte, und wenn der Satz auch anders gemeint war, nämlich als Rechtfertigung vor dem allzu gestrengen Vater, so könnte er doch über jenen Bildstrecken stehen, in denen die bunten Blätter gerne die Stürze Prominenter abfeiern. Da sieht man Models, die mehr oder weniger elegant auf dem Laufsteg landen, da wird Edmund Stoiber gezeigt, wie er die Bühne der Rheinhalle in Düsseldorf entern will und dabei ähnlich dekorativ zu Boden geht, und da sind wir Zeugen dessen, dass Katy Perry bei den MTV Latin America Awards 2008 auf eine riesige Torte sprang, wenig später auf dem glitschigen Bühnenboden ausrutschte und kaum mehr in die Höhe kam. Das alles ist unheimlich lustig, doch wer ein Ohr für die Untertöne hat, wird einen anderen Dichter hören, nämlich Jakob van Hoddis, der das kommende Weltende an Zeichen wie diesem zu erkennen glaubte: "Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei ..."